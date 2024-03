"Dans la clarté vive" où Paul Bergèse se livre en poésie vibrante, dans la lumière de quatrains de cinq syllabes : la nature, l'arbre et les saisons sont évoqués avec une légèreté renouvelée, que les images inédites de Solange Guégeais, spécialement dessinées pour ce livre, ont su capter. Un enchantement qui nous entraîne et nous élève. à lire et à relire cet album où la grâce est présente en un regard poétique et esthétique sur le monde d'aujourd'hui