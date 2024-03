Kafka Tome 1 : L'éveil

Ma vie se résumait à trois choses simples depuis que j'avais quitté papa-maman : mes enquêtes, mes conquêtes et mes combats illégaux. De quoi trouver ma voie, même si les affaires d'adultère commençaient sérieusement à me gonfler. Par chance, une nouvelle affaire me tomba dessus, une affaire de meurtre. De quoi me changer ! Mais je ne savais pas à quel point. Le monde n'était pas ce qu'il paraissait, mais une vaste supercherie manipulée avec patience par les Kùhergos, de véritables monstres n'ayant qu'un objectif : l'extinction de la race humaine. J'aurais pu tourner les talons, continuer à jouer sur ma console de jeu et faire comme si de rien n'était, mais ce n'est pas dans mon tempérament et malgré toutes les révélations sombres et fantastiques que cette enquête m'appris, il y en avait une plus importante que toute. Celle que je cherchais depuis ma naissance : ce que je suis, un Berserker !