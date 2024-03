Images de Démocrite entre philosophie et légende. La fortune du philosophe d'Abdère entre les XVIe et XVIIIe siècles

Philosophie, littérature, beaux-arts, nombreux sont les domaines dans lesquels on retrouve une représentation de Démocrite. Cet ouvrage se focalise sur la réception de l'image du philosophe d'Abdère dans la culture française entre les XVIe et XVIIIe siècles à partir des multiples anecdotes transmises sur lui. Il s'intéresse en particulier à la figure légendaire du philosophe et à la connotation qu'elle a eu à chaque époque. A partir de la lecture des interprétations et transfigurations attribuées à l'image de Démocrite au fil de l'histoire, et en s'appuyant sur une méthode de philosophie par l'image, ce livre a pour objectif de faire émerger la sensibilité et les intérêts propres à chaque époque, dans ce cas de la Renaissance jusqu'au siècle des Lumières.