La Wallonie à vélo par les voies vertes

Nouveau graphisme de la collection "Véloguide" pour qui veut découvrir canaux marchands, patrimoine historique, univers industriels ou grands espaces sauvages - Plus de 1000 km de véloroutes et voies vertes balisées, dont les trois quarts en site propre - 15 étapes et 15 escapades, au standard "grand public" - En roue libre, à vélo, en roller ou e-bike, un tour complet des provinces wallonnes, depuis les rives de Sambre, d'Escaut et de Meuse jusqu'aux Hautes-Fagnes des cantons de l'Est, en passant par les terres de mémoire de l'Ardenne et du Luxembourg wallon. - Découverte des hauts lieux du tourisme mais aussi de toutes les valeurs et savoir-faire traditionnels wallons, bières d'abbaye et gastronomie comprises. Les plus de cette réédition : Un mode d'emploi très complet du "prêt à rouler" Une échelle altimétrique pour l'ensemble de l'itinéraire 20 musts tout au long des véloroutes wallonnes Des adresses réactualisées et proposées après chaque étape Des focus culturels, historiques et patrimoniaux Un index des villes et communes traversées Couverture : Devant la citadelle de Dinan