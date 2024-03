Science-politique-fiction. Essai d’économie générale des contre-utopies de 1846 (Le Monde tel qu'il sera) à nos jours (Les Furtifs)

Le succès rencontré par les contre-utopies est révélateur de sociétés en crise redoutant une modernité qui les ferait glisser vers la catastrophe... En s'appuyant sur les analyses de quelques 340 romans, 140 nouvelles, 75 bande-dessinées, 200 longs-métrages, 70 court-métrages et 12 séries TV, cet essai montre que les fictions relevant de ce genre font, par leur propos politique, écho aux théories critiques les plus radicales de notre modernité (socialisme, anarchisme, freudo-marxisme, décroissance...), et manifestent aussi une science latente, qui infuse leurs économies et dont les principes recoupent ceux formulés par la thermodynamique. Cette approche permet de repenser les rapports entre science et science-fiction, via la science-politique, et propose de renouer des liens (qui libèrent) face à un Système qui ne vise qu'à leur destruction et à l'atomisation toujours plus poussée des masses.