L’inconnu du train

Après la découverte de la Grotte des Cavaliers, nous retrouvons nos joyeux aventuriers Elisa, Léon, Timothée et Charlie en Suisse ! Cette année, les cousins et la famille se rejoignent à Verbier pour fêter les fêtes de Noël au calme. Mais voilà qu'à bord du train les menant vers leur villégiature, un étrange contrôleur aux allures de Leprechaun semble leur délivrer des messages subliminaux... Comment se fait-il qu'il connaisse le nom de Charlie ? Pourquoi les licornes de nos petits loups se mettent-elles soudainement à scintiller ? Les statuettes chercheraient-elles à les guider vers une nouvelle énigme à résoudre ? Pour le savoir, plongez dans la magie de Noël grâce à ce conte familial et vivifiant.