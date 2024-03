La longue vie du bon Samaritain

Héros universellement reconnu de la charité chrétienne, le "bon" Samaritain fait brièvement son apparition dans le seul Evangile de Luc pour sauver un inconnu blessé abandonné sur la route qui conduit de Jérusalem à Jéricho. Cette simple anecdote en forme de parabole a donné lieu à d'innombrables lectures, représentations, interprétations et utilisations qui, en amplifiant son message jusqu'à l'universel, accompagnent continûment les progrès de la civilisation chrétienne comme de l'humanisme. Au fil de son histoire, ce personnage fictif accède au statut de pseudo saint, modèle de fraternité et, à ce titre, se trouve intégré à notre inconscient occidental collectif sur le long et difficile chemin de reconnaissance d'un prochain, dont nous sommes, chacun à notre manière, partie-prenante. Avec 1 ill. n. b. in-texte et un cahier 8 p. quadri.