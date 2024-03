La Somme en roue libre

Nouveau graphisme de la collection "Véloguide" pour vous donner encore plus envie de découvrir la véloroute de la vallée de la Somme, un parcours paisible au fil de l'eau. Près de 200 km de pistes balisées et pour partie sécurisées le long de la Somme. Les plus de cette réédition : Des parcours pour tous : très peu de dénivelé et une grande partie des tronçons en voies protégées Un mode d'emploi très complet du "prêt à rouler" avec notamment les liaisons ferroviaires Une échelle altimétrique pour l'ensemble de l'itinéraire 20 "musts" tout au long de la vallée de la Somme Des adresses réactualisées (loueurs de vélos, hébergement notamment ceux labellisés "Accueil Vélo") proposées après chaque étape Des focus culturels, historiques et patrimoniaux Un index des villes et communes traversées