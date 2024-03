Atlas économique de l'ouest

Cet atlas synthétise un panorama des enjeux et perspectives économiques en Bretagne et Pays de la Loire, autour de plusieurs thématiques -Croissance verte et RSE -Tissu économique local -Stratégie de réindustrialisation -Relations internationales -Financement des entreprises -Innovations Il présente les grands sujets économiques de manière originale, sous forme de cartographies et d'infographies (schémas, camemberts...). Données et statistiques sont ainsi présentées de façon visuelle très attrayante (datavisualisations) Il permet également de mettre en avant des acteurs spécifiques qui font bouger les territoires : entreprises engagées dans une démarche de décarbonation, les poids lourds de l'énergie renouvelable... Rédigé par une équipe pluridisciplinaire de journalistes, documentalistes et infographistes (API, Atlantique Presse Information) basée à Nantes