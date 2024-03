Le journal intime d'Edith Piaf. Lu par Josiane Balasko

Sous la forme d'un Journal intime, revivez le parcours de vie de la petite môme des rues. Edith Piaf, de son vrai nom Edith Giovanna Gassion est bien plus qu'une chanteuse de Music Hall et de variétés. Celle qui fut très tôt surnommée "la Môme Piaf" est l'incarnation même de la chanson française. Dans la série du Journal intime de... Marianne Vourch décrit de sa plume alerte et juste, le destin exceptionnel d'une enfant que rien n'arrête, car seul l'amour fait rêver !