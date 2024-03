Les pouvoirs cachés de l'invisible

Lors de cette dernière décennie, le docteur Charbonier a pratiqué des séances d'hypnose collective sur des dizaines de milliers de personnes. A partir des très nombreux témoignages époustouflants recueillis dans ces circonstances, cet infatigable chercheur nous expose dans cet ouvrage révolutionnaire les conclusions logiques qui se sont imposées à lui. Celles-ci font voler en éclats tout ce que l'on pensait savoir sur le fonctionnement de l'au-delà, sur la vie des défunts dans cette nouvelle dimension et sur la manière de les contacter. On apprendra qu'il est également possible de connecter les mémoires des lieux qui nous entourent et les mondes extraterrestres pour obtenir d'étonnantes révélations ou encore de recevoir des soins énergétiques d'une efficacité restée jusque-là insoupçonnée. Sans tabou, le docteur Charbonier retrace le chemin qui l'a conduit à entreprendre ces investigations " hors-normes " et toutes les difficultés qu'il a rencontrées pour les mener à bien. Quand l'invisible révèle ses pouvoirs cachés, toutes les certitudes s'effondrent pour transformer l'humain en un être spirituel momentanément et transitoirement incarné.