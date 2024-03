Le scientifique face à l'étrange

Au delà des dogmes, le récit inspirant d'un scientifique qui découvre les limites de ses certitudes. Je n'aurais jamais dû suivre Philippe sur le chemin qu'il me montrait, moi le scientifique à l'esprit bien ordonné, lui l'artiste rêveur qui croise au quotidien médiums et guérisseurs. Oui, une telle rencontre était si improbable, si inconcevable... Et pourtant, quel émerveillement ! Trois années d'enquête, et voilà que l'univers du savant bascule, que les concepts solides qui fondaient jusqu'alors son savoir universitaire s'étiolent, l'un après l'autre, qu'émerge toute l'étrangeté de ce monde qui, soudain, se donne à voir différemment. Trois années pour oser bousculer les enseignements, repousser les certitudes, s'autoriser à penser autrement... Et au bout du chemin comme un immense vertige, la réponse à une des interrogations les plus fondamentales de notre humanité : que sommes-nous véritablement ?