Lightworkers. Les Guides de l'éveil

Découvrez votre lumière pour éclairer et accompagner les autres C'est en vous et en vous seul que commence votre spiritualité. On appelle un lightworker une personne destinée à éclairer ou guider les personnes qui l'entourent. Ces êtres particulièrement sensibles, empathiques et à la spiritualité éveillée n'ont pas toujours conscience de leurs capacités à prodiguer clairvoyance et réconfort à autrui. Et si vous étiez l'un d'entre eux ? Découvrez dans cet ouvrage des exercices et des conseils pour comprendre à quelle famille de porteurs de lumière vous appartenez et de quel type de mission vous êtes investi. Grâce à des méditations simples et efficaces vous vous connecterez à vos guides, à la nature et à vous-même. Parce que votre voyage en ce monde a un sens, connectez-vous pleinement à votre âme et rayonnez de votre plus belle lumière.