La cuisine des animés

60 recettes issues de vos animés japonais préférés, pour enfin goûter aux plats qui vous ont toujours fait saliver ! Richement illustrées de leurs personnages et de leur univers dans un style unique, retrouvez les recettes références des mangas, animés et films d'animation du studio Ghibli, regroupées en un livre ! Des onigiris au saumon du Voyage de Chihiro à l'omurice de risotto de Food Wars ! , en passant par la soupe du verger d'Arrietty ou la tarte aux cerises de Barbe Noire dans One Piece... Des plats plus ou moins complexes, salés ou sucrés, à dévorer sur le chemin de l'école ou à cuisiner par temps pluvieux. Tout pour manger comme vos héros préférés et impressionner vos amis fans d'animés !