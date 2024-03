Accompagner les parentalités. Le MOSIPE, outil d'évaluation et d'intervention, 2e édition

Le MOSIPE®, Modèle d'observation systémique des interactions parents et enfants, propose la classification du recueil des observations interactionnelles selon trois critères ? : existence de Plaisir Partagé, d'Estime de Soi, d'Attention aux Besoins dans les interactions. Son utilisation est pertinente pour accompagner la parentalité de parents d'enfants de tous âges, dans des circonstances variées, et par des professionnels issus tant de l'éducatif, que du social, ou du domaine soignant. Le MOSIPE® est aussi conçu pour l'évaluation de situations inquiétantes sans que des faits avérés de maltraitance ou de non-bientraitance soient repérés. Car les dimensions étudiées sont essentielles pour évaluer la capacité d'un système à faire face à des événements dangereux ou potentiellement dangereux et à se prémunir des répétitions délétères. Dans ces contextes il permet d'organiser la réflexion, la prise de décision, puis l'évaluation des mesures prises. Prolongements ? : Le MOSIPE®, modèle systémique de flexibilisation des transactions, conçu initialement pour l'accompagnement de la parentalité et des systèmes familiaux est utilisable bien entendu dans d'autres systèmes humains ? : par exemple relation professionnel-enfant en halte-garderie, relations au sein d'une équipe professionnelle, d'une institution, d'une équipe sportive, d'une association de bénévoles.