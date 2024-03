Le blues de l’algorithme

Ce monde vous déplaît ? Allons, tous s'en contentent ou presque. Et pourtant : si quelque chose... manquait ? De l'adolescence à la rencontre, du gris numérisé à la couleur, un nouveau monde émerge dont l'algorithme ne peut effacer la poétique. De la survie, même confortable, à une vie plus colorée, il n'y a qu'un pas pour celui qui ose, et si une voix vous dit que ce pas ne mène nulle part, alors l'utopie vous sauvera pour un autre monde. On y va ?