Les lois de la révélation

Ryan Cusack a vingt-quatre ans et un lourd passé de petite frappe à la solde de Jimmy Phelan, "JP", baron de la drogue de Cork. Il s'en est émancipé en mettant à profit son oreille musicale et s'est installé à Séoul en tant que compositeur. Au moment où commence l'histoire, il s'apprête à revenir à Cork pour y enregistrer un album avec son groupe, Lord Urchin. Mais dès son arrivée, son passé lui bondit au visage à travers des figures (majoritairement) féminines. Celle de Georgie, d'abord, une ex-prostituée qu'il avait condamnée à l'exil et qui cherche à se venger. Celle de Maureen, mère de Jimmy Phelan, qui l'avait pris sous son aile. Celle de Karine D'Arcy, son premier amour, avec laquelle il a eu un fils et entretient une relation qui oscille entre l'affection profonde et l'amour non dissimulé.