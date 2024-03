Peindre la nature. Paysages impressionistes du musée d'Orsay

Le MUba Eugène Leroy célèbre les peintres impressionnistes, en s'appuyant sur un partenariat étroit avec le musée d'Orsay, le prêt de plus de soixante oeuvres exceptionnelles, ainsi qu'un commissariat partagé entre le MUba et le musée d'Orsay. Cette exposition est organisée dans le cadre de l'opération " Les 150 ans de l'impressionnisme avec le musée d'Orsay " mise en place par le musée d'Orsay sur l'ensemble du territoire national à l'occasion de l'anniversaire de la première exposition impressionniste de 1874 et en complément de l'exposition que celui-ci co- organise avec la National Gallery de Washington en ses murs à partir du 26 mars 2024, " Paris 1874. Inventer l'impressionnisme ". La manifestation tourquennoise est l'une des principales expositions – par le nombre et l'importance des prêts – de ce temps fort organisé dans une trentaine de musées sur le territoire français. L'exposition explore le thème du paysage, un genre artistique à la place singulière pour les artistes impressionnistes. Elle comporte une soixantaine d'oeuvres, essentiellement des peintures. Les artistes de renom du courant y seront présentés comme Claude Monet, Alfred Sisley, Camille Pissarro ou encore Auguste Renoir.