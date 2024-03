L'ameublement du fourgon. Solutions pratiques et astucieuses pour mini-maison sur roues

Une cuisine, un lit, des toilettes, une douche, un salon et un coin bureau dans quelques petits mètres carrés, c'est possible ? Bienvenue dans le monde des vans aménagés ! Rangements astucieux pour espace modulable, matériaux adaptés, équipements indispensables... Ce guide fait le tour complet de tout ce à quoi il faut penser quand on conçoit l'ameublement de son fourgon... Animateurs du blog Le Van migrateur, Lucile Hétier et Pierre-François Lecardez vous donnent ici tous leurs conseils d'experts pour concevoir un aménagement sur mesure.