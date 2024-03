Rester parent avec un ex toxique. Echapper au piège de l'escalade et protéger son enfant

La séparation d'avec un partenaire toxique ne met pas fin à la relation toxique lorsque un enfant est né de cette relation. En effet, quelle que soit l'organisation de garde, les deux parents doivent continuer d'assurer l'éducation de leur enfant et, pour ce faire, de communiquer. L'ex toxique peut à partir de la séparation redoubler d'efforts pour prendre sa revanche, en se servant de l'enfant. Refus de coopération, dénigrement de l'autre parent auprès des institutions, manipulation de l'enfant... L'ex toxique a souvent recours à des abus pour garder le contrôle et le soulagement espéré de la séparation fait place à d'autres problèmes pour le parent victime, et à la nécessité de protéger l'enfant. Cet ouvrage écrit par une psychologue spécialiste de la toxicité parentale décrit les mécanismes de l'emprise toxique sur l'ex partenaire, mais aussi sur l'enfant. L'auteure enjoint le parent victime à faire le deuil d'une coparentalité idéale et livre les clés d'un nouveau cadre à poser pour se protéger soi et protéger son enfant.