Aumônerie de la force publique. Pour aider le soldat à forger sa vocation

A la lumière de tant de rencontres et écrits relatifs à l'organisation de l'aumônerie, ce livre, utile pour l'agent de la force publique et l'aumônier, se présente comme une occasion propice pour méditer sur les fondements de ce lien de foi entre l'Eglise et la force publique. L'organisation du service d'aumônerie de la force publique exige qu'elle se dote d'ouvrages et d'archives qui tracent son parcours. L'objectif de cet ouvrage est de susciter des initiatives pour enrichir la documentation des aumôneries et des différentes unités de la force publique, aujourd'hui quasi inexistante.