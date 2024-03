Le dernier livre de Raymond Moody, l'auteur du best-seller international La Vie après la vie. Un livre révolutionnaire qui combine près de cinquante ans de recherche sur l'au-delà et les expériences de mort imminente (E. M. I ou N. D. E.) pour prouver l'existence de l'âme et de la vie après la mort, écrit par le psychiatre et auteur à succès de La vie après la vie, le Dr Raymond Moody. Après avoir passé près de cinq décennies à étudier les expériences de mort imminente, le Dr Raymond Moody a enfin la réponse à la question la plus pressante que l'humanité se pose : que se passe-t-il quand nous mourons ? Dans Les preuves de la vie après la vie, Moody et son co-auteur Paul Perry révèlent que la conscience survit après la mort du corps. Présentant des études de cas approfondies, les dernières recherches et des entretiens révélateurs avec des experts, ce livre explore tout, des signes paranormaux courants aux expériences de mort partagée, et bien plus encore.