Il s'agit là d'une authentique démarche poétique qui révèle une écriture de grande qualité. La langue est non seulement parfaitement maîtrisée mais elle est grandement habitée de la traversée sensible de l'auteur entre failles et fêlures du jour. Outre de très belles et fréquentes images, la réflexion est ici profonde. Si l'on entend bien les influences de lectures de grands poètes, elles sont pleinement assumées et fructifiées. Lorsque sortant du vers libre, l'auteur se propose à la rime, celle-ci est le plus souvent riche et très douce, sans accentuation. - Philippe Tancelin