Le grand guide de l'égalité en entreprise. Les concepts, les outils et les témoignages

Au coeur des questions sociales de ce XXIème siècle, l'égalité femme-homme représente un enjeu majeur. Mêlant défis économiques, environnementaux et sociologiques : l'intégrer pleinement est un prérequis indispensable pour porter un regard clairvoyant sur les défis de demain. Malgré la mise en place de dispositifs, les études montrent qu'au sein des entreprises, les inégalités professionnelles persistent encore. Avec ce guide, l'auteure invite ainsi la lectrice et le lecteur à une réflexivité, tel un kaléidoscope permettant de visualiser les interactions de ces données qui se réfléchissent par un jeu de miroirs, à la fois sur l'organisation, le collectif et l'individuel. En quatre chapitres et au travers d'outils et d'exemples concrets, toutes les facettes de l'égalité professionnelle sont abordées : salariale, développement de carrière, gestion des temps de vie et mixité des métiers. Une lecture essentielle car nous sommes toutes et tous concerné. e. s.