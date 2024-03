Green IA. L'intelligence artificielle au service du climat

Les technologies numériques sont souvent incriminées pour leur impact environnemental qui risque de s'aggraver avec le développement de l'intelligence artificielle. Et l'on s'intéresse peu ou rarement à leur potentiel pour diminuer notre empreinte environnementale. C'est chose faite avec ce livre. Pour Gilles Babinet, le potentiel de l'intelligence artificielle (I. A.) est en effet, de ce point de vue, immense : sa capacité à traiter des enjeux multifactoriels la rend particulièrement adaptée aux enjeux environnementaux. Jusqu'à présent, l'IA a été surtout sollicitée pour optimiser, rationnaliser et augmenter la productivité, mais l'un n'exclut pas l'autre, voire les deux objectifs peuvent se renforcer. Et c'est ce qu'il entend bien nous démontrer, de manière très concrète, pour examiner ensuite les leçons que l'on peut en tirer à la fois en termes d'usages sociaux et de politiques publiques.