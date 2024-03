Sur la mode

On le sait peu. Durant son exil parisien dans les années 1930, guidé par la critique Helen Grund, Walter Benjamin assista plusieurs fois à des défilés de haute couture, et la mode prit chez lui une place de choix, non seulement d'un point de vue théorique, mais aussi dans l'élaboration de son grand-oeuvre inachevé, l'immense livre des passages (Paris, capitale du XIXe siècle), d'où son extraites ces pages. On y croisera Georg Simmel et Apollinaire, la notion d'image dialectique, des réflexions sur la silhouette et le corps, les matières à la mode, l'érotisme, le lien de la mode avec le surréalisme, et plus généralement sur une manière moderne de penser notre rapport au passé.