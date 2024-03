Bienvenue à l'Agence

De Majo, l'oeil de lynx malicieux de la famille, Olivier le père visionnaire, Sandrine la mère protectrice du clan, aux quatre frères – Martin l'aîné fonceur, Valentin à la pointe des tendances, Louis à la conquête de l'Espagne, et Raphaël à la relève - chacun se reconnaîtra dans les liens et la force des émotions qui nous unissent. Au-delà de nos succès dans le monde incroyable de l'immobilier de luxe, nous avons accepté de raconter pour la première fois ce que l'on ne voit pas dans la série. Nous nous livrons sans caméra, avec spontanéité, sur notre vie de famille, nos débuts mouvementés, et révélons nos anecdotes jamais partagées à l'Agence. Vous découvrirez notre histoire et la manière avec laquelle nous parvenons à vivre, travailler et réussir en famille : gérer la pression et les conflits, surmonter les épreuves de la vie, mais surtout croire en l'avenir, cultiver son émerveillement et ne jamais avoir de regrets. La famille Kretz n'a pas fini de vous surprendre !