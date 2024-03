Léon le petit éléphant grognon

Quel grognon, ce Léon ! Il passe ses journées à taper du pied, à râler et à bouder. Sa famille et ses amis ont beau s'évertuer à le faire rigoler, jamais ils ne réussissent à le dérider. Quel grognon, ce Léon ! Dans la savane, Isidore le ouistiti est très intrigué par ce petit éléphant toujours mal luné. Alors, un jour, il le suit, l'épie et découvre son secret...