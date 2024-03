Le guide pratique pour entreprendre et innover en restauration

La crise sanitaire de 2020 a été une épreuve pour de nombreux restaurateurs et l'occasion pour un secteur tout entier de se réinventer. De nouveaux modes de service sont apparus, mais aussi de distribution, de management, de gestion, de marketing, de communication... Tant de changements et d'inventivité, qu'il était temps d'élaborer un ouvrage à destination des créateurs d'entreprise en restauration et de poser les bases d'un entrepreneuriat moderne, responsable et durable, en phase avec son époque. Ce livre est à la fois un guide pratique, un recueil d'idées originales et un outil d'inspiration. Il permettra aux lecteurs de faire mûrir une réflexion, d'établir un plan d'action avant de se lancer, voire d'actualiser un concept de restauration nécessitant d'être rénové ou développé. Ce livre s'appuie également sur le partage d'expérience de jeunes entrepreneurs ayant su relever le défi d'une restauration réinventée, proposant des concepts innovants et performants, adaptés aux nouvelles attentes des consommateurs. Illustré et ponctué de conseils pratiques, cet ouvrage se veut ludique et décomplexé, pour une approche créative et originale de l'entrepreneuriat.