Gilbert Louage. Rendre visible l'invisible

Avec son inspiration alternativement tellurique et délicate, païenne et religieuse, le peintre et maître tapissier Gilbert Louage (1930-1975) a cultivé un art en équilibre entre ferveur chrétienne et soif de vivre. Egalant ses maîtres, il les a parfois dépassés pour porter son art à la hauteur des plus grands. Il a cherché comme eux ce qui résume l'homme : les forces de la vie, charnelle et spirituelle, et l'ombre tutélaire de la mort. Jusqu'à plonger son aiguille et son pinceau dans la matière noire des âmes et entrouvrir la porte qui donne sur la lumière.