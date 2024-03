Les nouvelles heures de Pompéi

Le 25 octobre 79 pourrait être la nouvelle date officielle de l'éruption du Vésuve - et non le 24 août, comme on le supposa fort longtemps. C'est l'une des nombreuses découvertes des fouilles entreprises depuis 2018 par Massimo Osanna, ancien directeur du site archéologique de Pompéi. Si l'on pensait tout savoir sur Pompéi, dont la visite offre littéralement un voyage dans le temps, on était loin d'imaginer qu'on pouvait encore y découvrir des trésors. Grâce aux récentes technologies, on en sait beaucoup plus sur la vie quotidienne, les rituels et les fêtes. C'est cette nouvelle histoire que Massimo Osanna entreprend de raconter, dans un récit qui montre à la fois le travail opéré sur un chantier de fouilles et ses riches enseignements à qui sait les décrypter. Dans les pas du chercheur, le lecteur arpente les maisons aux alcôves équivoques, les tavernes des gladiateurs et les rues abandonnées sous le déluge de cendres ardentes, qui a tué sur le coup les Pompéiens, figés dans leur course pour l'éternité.