Cinq mois de décembre

Un roman policier historique pendant la guerre du Pacifique Décembre 1941, Hawaï : l'Amérique s'apprête à basculer dans la guerre lorsqu'un double meurtre extrêmement violent est commis à Honolulu. L'inspecteur McGrady, qui débute sa carrière dans la police après avoir quitté l'armée, est chargé de l'affaire. Le seul suspect connu est en fuite et a laissé une traînée sanglante de cadavres dans son sillage. McGrady part donc en chasse, une traque qui va l'entraîner des îles Midway à Hongkong, jusqu'au Japon. Mais la guerre du Pacifique fait rage désormais, un conflit effroyable dont les conséquences vont entraver son enquête et menacer sa vie. Un mois de décembre après l'autre, James Kestrel déroule son récit avec brio, entre la grande Histoire et tous ses crimes, et les dangereuses péripéties et découvertes de plus en plus surprenantes d'un flic solitaire, sensible et plus déterminé que jamais à arrêter le meurtrier. "Lyrique, violent, intelligent, à couper le souffle : un livre inoubliable". The Wall Street Journal