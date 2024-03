Trois femmes, deux générations, une amitié de temps pleins et d'éclipses, des coups de foudre et des amants, une foule de déceptions, quelques postures de yoga, des nuits blanches : nous voilà embarqués dans le roman d'Evelyne Bloch-Dano. Nous vivrons avec ces trois personnages, deux amies d'enfance, Violette et Stella, et la mère de cette dernière, Anne, de 2007 à 2017. Féministe tendance zen, stoïcienne souriante qui vit selon l'adage " toute souffrance à venir est à éviter " , Anne, la narratrice, a épousé tous les combats de sa génération, de l'ashram en Inde aux utopies politiques, jusqu'à se sentir elle-même " une figurine de collection " . Stella, elle, évolue avec la volonté de ne pas ressembler à sa génitrice, passionnée par son travail, avide d'aimer mais collectionnant les déboires amoureux. Du mot bonheur, connaît-elle le mode d'emploi ? Son amie Violette, son âme soeur, ne lui ressemble en rien. Douce mais déterminée, elle a l'équilibre voluptueux des paysages de la Loire, où elle vit. Elle a choisi d'élever ses enfants mais vient un jour où les questions se posent...