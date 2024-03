Spider-Man : Quête quantique

Alors qu'il défend les innocents comme à son habitude, Spider-Man est interrompu par Namor et les Quatre Fantastiques. Il se trouve qu'Atlantis, la cité sous-marine du Prince des Mers, a disparu, et les héros ont besoin de Spidey pour la retrouver. Une mission qui va vite basculer dans le Royaume Quantique ! Cette aventure tous publics de Spider-Man (et des Fantastiques ! ) emmène le lecteur dans un monde où plus aucune règle n'est respectée, et en particulier celle de la gravité. Il faudra tourner et retourner plusieurs fois son album entre ses mains pour suivre les pérégrinations des héros ! Heureusement, Miss Hulk est là pour aider les lecteurs !