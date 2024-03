Les péripéties d'un primatologue

Ce livre est d'abord une suite de récits de voyages et de rencontres avec des animaux, écrit de façon très directe, avec un grand sens de l'anecdote significative. On découvre la compagnie des macaques, des capucins, des babouins, chimpanzés, gorilles, etc. , que le récit nous rend familiers comme des proches. Afrique, Inde, Asie : on parcourt la planète, on bivouaque avec Cédric Sueur et ses collègues, on est essoufflé avec lui quand il gravit les pentes du Népal sur les traces de la panthère des neiges. C'est un conteur de talent : pas une page où l'on s'ennuie. L'idée de culture animale a cessé d'être taboue aujourd'hui, mais on en reste souvent à quelques exemples canoniques. Sait-on que beaucoup d'animaux, des gorilles aux bisons, votent pour décider des déplacements ? Que les mécanismes de décision sont complexes, que les besoins des plus faibles peuvent être pris en compte et pèsent dans les choix ? Qu'ils savent soigner, par exemple ? Qu'ils sont capables d'échanger des services et des biens, entre eux et avec les humains, et même qu'ils savent négocier ? Que des groupes violents, comme les macaques, peuvent devenir tolérants sous certaines contraintes ? Que les orangs-outangs peuvent aimer dessiner et avoir des styles différents selon les individus ? Les travaux de grands primatologues (dont Diane Fossey, Jane Goodall et Biruté Galdikas) ont montré que, pour comprendre les comportements et les sociétés, on devait porter attention aux personnalités des grands singes et les considérer en quelque sorte comme des personnes, inspirant de nouvelles générations de chercheurs. Cédric Sueur en fait partie. Scientifique de premier plan, il a très vite travaillé avec les plus grands noms de la discipline.