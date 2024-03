Le parfum des poires anciennes

Sally et Liss ne pourraient pas être plus différentes l'une de l'autre. La première, dix-sept ans, vient de fuguer. Anorexique, elle en veut à la terre entière. La seconde, la cinquantaine, travaille seule dans le silence des champs. En offrant l'hospitalité à Sally, Liss ouvre sans le savoir une nouvelle porte dans sa vie. Quant à la jeune fille, qui ne devait rester qu'une nuit, elle trouve un refuge auprès de cette femme qui ne ressemble pas aux adultes qu'elle a côtoyés jusque-là : pas de jugements hâtifs ni de questions soupçonneuses. Tandis qu'elles récoltent les poires et soignent les abeilles, ces deux âmes blessées partagent ce qui les éloigne du monde et y cherchent leur place.