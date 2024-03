Quel travail mérite salaire ? Un gouvernement devrait-il être moralement neutre ? Qu'est-ce que la liberté ? Sommes-nous propriétaires de nous-mêmes ? Le patriotisme est-il une vertu ? Michael J. Sandel excelle dans l'art d'aborder, sous un angle éthique, les questions politiques les plus complexes en les ramenant à des enjeux dont chacun peut aisément se saisir. " Une légende des salles de conférences, le maître des grandes questions. " The Guardian " Brillante, accessible et profondément humaine, une lecture dont on sort transformé. " Publishers Weekly