Les couleurs

8 doubles-pages de cherche et trouve sur le thème des couleurs. Plus de 60 éléments à observer attentivement et à retrouver. Une ambiance colorée par double-page avec des personnages déguisés que l'on retouve au fil des pages : sous la mer (ambiance bleue) ; dans la serre tropicale d'un zoo (ambiance verte) ; au camping (ambiance orange) ; dans une fête d'Halloween (ambiance noire) ; dans la ville (ambiance rouge) ; à la ferme (ambiance marron) ; à la fête foraine (ambiance rose) ; sur une plage tropicale (ambiance jaune).