John se met à table. Le salon de Déborah

John est perdu. Désemparé. Il n'y croit plus. Pour combattre le sentiment de Néant qui s'empare de lui, il consulte Déborah Parker, directrice du Cabinet de Coaching de vies compliquées. Convié à une séance de thérapie de groupe des " Echecs anonymes ", il fait la connaissance de 49. 3, Error 404 et Néorurale, ses comparses d'un jour. A l'heure des spécialistes de vie et conseillers en toutes sortes de choses, le héros de cette comédie grinçante fait l'expérience du crédit social. Intellectuel, peu porté sur les réseaux sociaux, bouleversé par la société de contrôle et la férocité de la pensée dominante, il coche décidément les mauvaises cases ; l'exclusion lui pend au nez. Avec cette pièce de théâtre piquetée d'humour noir et de lucidité corrosive, Christophe Agogué aborde le registre de l'absurde. A pattes de velours, il suit la descente aux enfers 2. 0 d'un ex-prof répudié de l'Education nationale. Christophe Agogué vit à Paris et travaille dans une entreprise énergétique. Il est l'auteur de plusieurs essais et romans ainsi que de nouvelles théâtrales et de musées imaginaires.