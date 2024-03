La tête dans les nuages

Emouvant et tendre, ce recueil concentre les premiers poèmes d'une jeune autrice en herbe. En vers aiguisés, elle décrit le monde, s'exerce à l'observation de ses semblables avec sensibilité et humour. Elle s'aventure également dans des univers imaginaires, tissant des récits empreints d'émotions universelles qui résonnent au-delà de sa propre histoire personnelle. Son plaisir réside dans l'art de jongler avec la profondeur des sentiments, des rimes et des vers.