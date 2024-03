Les statues égyptiennes du Nouvel Empire. Statues privées. La collection du musée du Louvre

Après les Statues royales et divines, parues en 2007, voici le second tome en deux volumes du catalogue des statues égyptiennes du Nouvel Empire du Louvre. Ses cent soixante-deux notices consacrées aux particuliers, auxquelles s'ajoutent six notices de complément au premier tome, offrent un panorama exhaustif de la collection du musée pour cette époque somptueuse entre toutes. Le volume de textes est consacré à la description et à l'analyse des données, rigoureusement distinctes l'une par rapport à l'autre, suivis d'index très complets, alors que le volume de planches comprend, pour chaque statue ou statuette, de nombreuses photographies et le dessin au trait de toutes les inscriptions. L'ensemble érige cet ouvrage en manuel incontournable pour quiconque s'intéresse à l'art et à la culture du Nouvel Empire égyptien. Fruit d'une très longue réflexion de l'auteur qui a fréquenté les collections du Louvre durant près de quatre décennies, il livre en effet une approche anthropologique de la pensée égyptienne de l'image, qui devrait largement renouveler la recherche en ce domaine, bien au-delà du strict périmètre du sujet.