Le cycle des morts

Un an après le décès d'Antonin, Alison retourne sur les lieux du drame, au camping qu'ils aimaient tant. Pensant y faire enfin son deuil, elle va se matérialiser de façon mystérieuse dans l'enceinte d'un fort où elle retrouvera son amant disparu. Dès lors, la jeune femme fera tout pour le revoir, malgré la jalousie maladive qu'une revenante du Moyen Age éprouve envers elle et les menaces d'un inconnu qu'elle reçoit sans cesse. Face aux terribles dangers et aux horribles révélations qui les guettent, l'amour d'Antonin et d'Alison sera-t-il plus fort que la mort ? #Vengeance #Deuil #Mystère