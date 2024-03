Penser sa vie. Une introduction à la philosophie

Une excellente initiation à la philosophie, claire et accessible, pour s'interroger sur les grands mystères de l'existence et du monde. A quoi sert la philosophie ? La science nous permet aujourd'hui de lever le voile sur ce qui a longtemps semblé mystérieux. Mais certaines questions demeurent ouvertes, parce qu'elles n'admettent aucune réponse définitive. Intemporelles, elles sont au coeur de maintes situations auxquelles nous sommes chaque jour confrontés : la mort, la vérité, la justice, la beauté... La philosophie permet alors, par ces questions, d'interroger notre monde et ses significations. Initiation à la philosophie, ce livre s'adresse à tous : aux lycéens, qui doivent en aborder l'étude, et à ceux qui aspirent à en connaître les fondements. Fernando Savater est une figure clé de la philosophie en Espagne. Il est l'auteur de nombreux livres à destination du grand public. Traduit dans de nombreux pays, Ethique à l'usage de mon fils est devenu un best-seller international.