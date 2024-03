Les inspirants. Faire de son métier un engagement

Face à la montée des périls, des voix s'élèvent et appellent à s'émerveiller de la beauté du vivant, à s'ancrer dans la solidarité et la responsabilité, à préserver le bien commun. Les auteurs de cet ouvrage se sont appuyés sur leur métier pour interroger, inventer et construire des projets porteurs d'impact à grande échelle. Au fil de ces dialogues, ils partagent avec nous les valeurs qui les guident, les enjeux auxquels ils s'attaquent, les aventures qu'ils ont bâties, l'avenir qu'ils imaginent. Ces conversations nous inspirent, nous donnent souffle et élan. Elles murmurent à notre oreille ? : "? Et moi, à quoi puis-je participer ??? " Delphine Darmon anime Demain n'attend pas, le podcast qui met en lumière des femmes et des hommes qui contribuent à résoudre les grands défis de notre temps. Elle est également administratrice et consultante indépendante.