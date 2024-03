Bric à brac hopperien

A neuf ans, Ed s'est perdu en plein centre de Nyack. Il n'avait jamais pensé qu'il pouvait y avoir d'autres rues et d'autres maisons autour de sa rue et de sa maison [...] Lorsqu'il est arrivé à New York, Ed a commencé à se perdre mais cette fois-ci avec un certain plaisir et sans aucune peur. Dans les dernières années de sa vie, il inscrivait parfois au dos de ses peintures la phrase suivante : Il est préconisé de se perdre dans une ville inconnue pour comprendre ce tableau." Portrait intense du peintre Edward Hopper réalisé à partir de listes, de notes et de chutes autobiographiques par Thomas Vinau, l'auteur de Nos cheveux blanchiront avec nos yeux (Alma, 2011) et Ici ça va (Alma, 2012).