Le Harki de Meriem

La vie de Meriem, qui a épousé Azzedine alors qu'elle portait les stigmates de la femme répudiée, contient toutes les injustices de l'histoire franco-algérienne. Mais c'est aussi elle - et les souvenirs qu'elle leur laissera - qui encouragera ses enfants, puis ses petits-enfants, à revendiquer en Algérie et en France le respect et la dignité que sa génération n'aura jamais obtenus.