Les Mystères de Bressy Tome 1 : Le manoir abandonné

Amis et confidents, Marie, Willy et Constance sont inséparables. Ils sillonnent l'île de Bressy à la recherche des meilleurs endroits à explorer. Mais leur aventure prend un tour inattendu lorsqu'ils font une étrange découverte dans les tunnels de l'inquiétant manoir des De Candolle. S'ensuit une enquête pleine de rebondissements et de révélations aux frontières du fantastique.