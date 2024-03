Guerre et paix, une histoire russe, une épopée soviétique

C'est l'histoire du film le plus cher de tous les temps, celui où la légende dit que 120 000 soldats de l'Armée rouge auraient figuré. Produit par l'Union Soviétique en réaction à l'adaptation américaine de King Vidor avec Audrey Hepburn (1956), Guerre et Paix de Sergueï Bondartchouk, sorti en quatre parties entre 1966 et 1967, est l'une des plus grandes épopées du cinéma. Avec une production dantesque digne d'un Apocalypse Now version bloc de l'Est, un tournage long de quatre ans en plein milieu de la guerre froide, ce Guerre et Paix reste certainement le plus fidèle à l'âme russe et au monument de Tolstoï. "(...) Afin d'exprimer par les moyens du cinéma tous les trésors infinis du roman de Guerre et Paix, il nous faudra déployer toute la richesse et la diversité des moyens cinématographiques élaborés au cours de l'histoire du cinéma. (...) Nous aurons besoin de tout l'arsenal."