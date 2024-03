Un roman des origines plein de rebondissements ! 1970. Claire est une jeune femme brillante et une médecin-chercheuse de talent. La vie lui sourirait, si seulement sa timidité maladive voulait bien la laisser tranquille. Ce handicap social limite son épanouissement et la confine à l'intérieur d'elle-même. Lorsqu'elle manque une prise de parole décisive, c'en est trop : la jeune laborantine décide de remonter à l'origine de son mal-être, au mépris de la pudeur et des carcans familiaux. Très vite, l'absence du père remonte, prend toute la place. Ce père, Eugène de la Fontaine, qui serait mort sur la ligne Maginot en 1940. Ce père, qui a toujours été tu, nié. Claire prend son courage à deux mains, et se confronte à toutes ses angoisses pour partir sur les traces d'Eugène... Montez à bord de la 2 CV de Claire, pour un road trip riche en surprises et en rebondissements !