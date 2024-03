Nous résistons. Opération Milliard pour une transformation écologique juste

"Nous sommes des milliers de dirigeant.es et de militant.es de la transformation écologique juste et heureuse. Nous nous sommes réuni.es pour financer massivement toutes les actions de transformation permettant de faire face à la crise écologique et sociale. Nous avons besoin pour cela de constituer une force apte à embarquer un certain nombre d'acteurs financiers et institutionnels puissants et à développer une capacité à distribuer les aides humaines et financières au plus près des territoires et de leurs besoins. Nous sommes une force unie autour d'un récit, d'une volonté radicale de transformation sociale et écologique et d'un objectif concret." ; Extrait du plan d'action adopté collectivement le 29 septembre 2023. L'opération Milliard vise à réunir un milliard d'euros pour financer une transformation écologique juste. Ce livre présente cette initiative qui réunit déjà des milliers de dirigeant.es et de militant.es décidé.es à agir en faveur d'un modèle soutenable de société.